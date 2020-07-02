Нагидив під кінець — таємне листування “слуг” про Смолія

https://racurs.ua/ua/n140561-nagydyv-pid-kinec-vidstavku-smoliya-ocinyly-u-sluzi-narodu-foto.html

Ракурс

Відставка Якова Смолія з посади глави Нацбанку сьогодні обговорювалася у фракції «Слуга народу». В офіційному чаті президентської політсили відбувся закритий обмін думками щодо Смолія. Однак журналісти, які працюють у Верховній Раді, змогли сфотографувати жваву дискусію «слуг».

Міг би Смолій день і почекати. Насрати під кінець …, — написав один з нардепів, фото листування зробив кореспондент «Букв».

До обговорення відставки очільника НБУ також приєдналася скандальна нардеп Галина Третьякова, яка «прославилася» висловлюваннями про «дітей низької якості». Вона назвала відставку Смолія — політичною акцією «Європейської солідарності».

Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку за президентства Порошенка — ред). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія — політична акція Євросолідарності. Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина — Порошенко, — написала Третьякова.

«Ракурс» повідомляв, що в ЗМІ вже обговорюють трьох ймовірних наступників Смолія у НБУ.