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Ракурс
Нагидив під кінець — таємне листування “слуг” про Смолія

Нагидив під кінець — відставку Смолія оцінили у «Слузі народу» (ФОТО)

2 лип 2020, 13:22
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Відставка Якова Смолія з посади глави Нацбанку сьогодні обговорювалася у фракції «Слуга народу». В офіційному чаті президентської політсили відбувся закритий обмін думками щодо Смолія. Однак журналісти, які працюють у Верховній Раді, змогли сфотографувати жваву дискусію «слуг».

Міг би Смолій день і почекати. Насрати під кінець …, — написав один з нардепів, фото листування зробив кореспондент «Букв».

До обговорення відставки очільника НБУ також приєдналася скандальна нардеп Галина Третьякова, яка «прославилася» висловлюваннями про «дітей низької якості». Вона назвала відставку Смолія — політичною акцією «Європейської солідарності».

Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку за президентства Порошенка — ред). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія — політична акція Євросолідарності. Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина — Порошенко, — написала Третьякова.

Нагидив під кінець — таємне листування “слуг” про Смолія


Нагидив під кінець — таємне листування “слуг” про Смолія

«Ракурс» повідомляв, що в ЗМІ вже обговорюють трьох ймовірних наступників Смолія у НБУ.

Джерело: Ракурс


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