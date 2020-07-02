Під час обшуків в Одесі, фото: 048.ua

https://racurs.ua/ua/n140562-obshuky-v-odesi-nabu-pryyshlo-do-truhanova-zmi-foto.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) сьогодні здійснює низку обшуків в Одесі.

Співробітники НАБУ, зокрема, прийшли з обшуками до рибного ресторану «Бабель Фіш». Обшуки відбуваються у межах справи щодо незаконного виведення нерухомості міста з власності громади, повідомляє видання 048.ua.

У цій справі, за інформацією джерел видання, фігурують мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман та впливовий одеський бізнесмен Володимир Галантерник. У них також відбуваються обшуки.

Зазначається, що, за версією слідства, в Одесі та Одеській області діє злочинне угруповання, до якого залучені органи місцевої влади. Це угруповання займається незаконною передачею нерухомості міста в приватну власність.

Нагадаємо, за місцями роботи та проживання Вугельмана у другій половині червня СБУ проводила обшуки.