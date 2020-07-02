Погода в Украине. Фото: Vencon

https://racurs.ua/n140577-silnye-dojdi-s-grozami-na-zapade-i-nevynosimaya-jara-na-uge-pogoda-v-ukraine-3-iulya-karta.html

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Погода в Украине 3 июля будет жаркой. Лишь в западных областях пройдут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами. На остальной территории будет стоять летняя жара, а столбики термометров могут подниматься до +35°. Особенно жарко будет в Запорожье, дневная температура может подняться до +36°.

Дожди также ожидаются в течение суток в Житомирской области, а днем возможны небольшие дожди в Черниговской области, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 июля будет солнечной и жаркой. Температура воздуха поднимется до 18−20° ночью и до 32−34° днем.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 16−18° ночью и 24−26° днем.

Погода в Одессе будет по-летнему теплой. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем — поднимутся до 29−31°.

Погода в Днепре 3 июля ожидается сухая и солнечная. Ночью температура опустится до 17−19°, днем воздух прогреется до 32−34°.

Погода в Харькове на протяжении суток будет солнечной и жаркой. Термометры ночью покажут 17−19°, днем — 31−33°.

Погода на Закарпатье будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 16−18°, днем — 23−25°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 июля будет относительно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.