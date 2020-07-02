138 млн грн и дом унаследовал мэр Чернигова от отца-пенсионера, фото — Корреспондент

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Ракурс

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко унаследовал многомиллионную сумму и дом. Он 26 июня задекларировал полученное после смерти отца наследство.

В Едином реестре деклараций появилась запись об изменениях в электронной декларации Атрошенко. Мэр Чернигова получил от Анатолия Атрошенко 138,4 млн грн и жилой дом площадью 783,1 кв. м (его оценили в 6,9 млн грн).

Отец Атрошенко умер в декабре прошлого года. Когда исполнилось полгода со дня его смерти, мэр Чернигова вступил в права наследства. Местные СМИ рассказали, что Анатолий Атрошенко работал на радиоприборном заводе, впоследствии был инженером на Чернобыльской АЭС, а 10 лет назад вышел на пенсию.

В начале июня Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов. Весной он отметил в декларации пожертвования на закупку медоборудования (100 тыс. грн) и аппарата искусственной вентиляции легких (430 тыс. грн).

В декларации за прошлый год мэр Чернигова указал, что вместе с женой заработал более 64 млн грн.

«Ракурс» сообщал, что Рада превратилась в «клуб миллионеров». Электронные декларации свидетельствуют о том, что 153 нардепа «Слуги народа» являются владельцами миллионных состояний.