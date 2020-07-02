Увольнение Смолия продавили «слуги» в финкомитете

Увольнение Смолия продавили «слуги» в финкомитетеhttps://racurs.ua/n140580-uvolnenie-smoliya-prodavili-slugi-v-finkomitete.htmlРакурс
Яков Смолий может потерять должность главы Национального банка Украины в ближайшее время. Сегодня финансовый комитет Верховной Рады голосами «слуг народа» рекомендовал поддержать соответствующий проект постановления авторства президента Владимира Зеленского.
Рассмотрение вопроса об увольнении Смолия в сессионном зале ожидается уже завтра, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Голоса».
По словам замглавы комитета Ярослава Железняка, 16 членов «Слуги народа» поддержали увольнение Смолия, члены «Голоса» и «Евросолидарности» не голосовали или были против.
Сейчас рассматривается возможность внеочередного заседания Верховной Рады уже завтра, чтобы рассмотреть кадровые вопросы. Возможно, этот вопрос отложат на следующую пленарную неделю, поскольку затянулось рассмотрение поправок в закон об игорном бизнесе. Но я вижу, что коалиция настроена на то, чтобы принять отставку Смолия как можно скорее, — заявил Железняк.
Смолий, который вчера написал заявление об увольнении якобы из-за политического давления на него, на заседание комитета не явился.
Напомним, Зеленский не стал затягивать с решением об отставке Смолия и сегодня утром подал в парламент проект постановления об увольнении главы НБУ.