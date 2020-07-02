Увольнение Смолия продавили «слуги» в финкомитете

Смолия рекомендуют уволить — "слуги" в финкомитете поддержали Зеленского

https://racurs.ua/n140580-uvolnenie-smoliya-prodavili-slugi-v-finkomitete.html

Ракурс

Яков Смолий может потерять должность главы Национального банка Украины в ближайшее время. Сегодня финансовый комитет Верховной Рады голосами «слуг народа» рекомендовал поддержать соответствующий проект постановления авторства президента Владимира Зеленского.

Рассмотрение вопроса об увольнении Смолия в сессионном зале ожидается уже завтра, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Голоса».

По словам замглавы комитета Ярослава Железняка, 16 членов «Слуги народа» поддержали увольнение Смолия, члены «Голоса» и «Евросолидарности» не голосовали или были против.

Сейчас рассматривается возможность внеочередного заседания Верховной Рады уже завтра, чтобы рассмотреть кадровые вопросы. Возможно, этот вопрос отложат на следующую пленарную неделю, поскольку затянулось рассмотрение поправок в закон об игорном бизнесе. Но я вижу, что коалиция настроена на то, чтобы принять отставку Смолия как можно скорее, — заявил Железняк.



Смолий, который вчера написал заявление об увольнении якобы из-за политического давления на него, на заседание комитета не явился.

Напомним, Зеленский не стал затягивать с решением об отставке Смолия и сегодня утром подал в парламент проект постановления об увольнении главы НБУ.