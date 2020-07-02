Звільнення Смолія протиснули «слуги» у фінкомітеті

Смолія рекомендують звільнити — “слуги” у фінкомітеті підтримали Зеленського

https://racurs.ua/ua/n140580-smoliya-rekomenduut-zvilnyty-slugy-u-finkomiteti-pidtrymaly-zelenskogo.html

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Яків Смолій може втратити посаду голови Національного банку України найближчим часом. Сьогодні фінансовий комітет Верховної Ради голосами «слуг народу» рекомендував підтримати відповідний проект постанови авторства президента Володимира Зеленського.

Розгляд питання про звільнення Смолія в сесійній залі очікується вже завтра, 3 липня. Про це повідомляє прес-служба «Голосу».

За словами заступника керівника комітету Ярослава Железняка, 16 членів «Слуги народу» підтримали звільнення Смолія, члени «Голосу» та «Євросолідарності» не голосували або були проти.

Зараз розглядається можливість позачергового засідання Верховної Ради вже завтра, щоби розглянути кадрові питання. Можливо, це питання відкладуть на наступний пленарний тиждень, бо затягнувся розгляд правок до закону про гральний бізнес. Але я бачу, що коаліція налаштована на те, щоб ухвалити відставку Смолія якомога швидше, — заявив Железняк.



Смолій, який учора написав заяву про звільнення нібито через політичний тиск на нього, на засідання комітету не з’явився.

Нагадаємо, Зеленський не став затягувати з рішенням про відставку Смолія й сьогодні вранці подав до парламенту проект постанови щодо звільнення глави НБУ.