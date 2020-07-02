З хати йде останній дорослий — Порошенко про відставку Смолія, фото — Оглядач

https://racurs.ua/ua/n140560-z-haty-yde-ostanniy-doroslyy-poroshenko-pro-vidstavku-smoliya-video.html

Ракурс

Відставку голови НБУ Якова Смолія прокоментували у фракції «Європейська солідарність». Депутати Петра Порошенка вимагають від Володимира Зеленського відкликати заяву, а п’ятий президент України попросив Смолія не поспішати.

При цьому Порошенко на брифінгу у Раді не добирав слів, обурюючись тим, що Смолій йде з посади під впливом тиску на нього.

Як висловився один з інвесторів, це буде ситуація, коли піде останній дорослий. Він залишить у будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю і з сірниками, — сказав екс-президент.

Він вважає, що тиск відбувся з боку вищого політичного керівництва держави, причому наступного дня після отримання траншу Світового банку і через тиждень після отримання перших траншів МВФ і макрофінансової допомоги з боку ЄС.

Це називається одним словом: обман. Обман партнерів, які повірили підпису під Меморандумом із МВФ. Крім підпису керівництва уряду, Національного банку, міністра фінансів, там стоїть підпис Зеленського, — заявив лідер «Євросолідарності».



Порошенко вимагає в Зеленського повернути заяву Смолія про відставку без розгляду. Він зауважує, що «разом зі Смолієм з країни підуть іноземні інвестори». Крім того, він попросив й Смолія відкликати свою заяву.

«Ракурс» повідомляв, що в ЗМІ вже обговорюють трьох ймовірних наступників Смолія у НБУ.