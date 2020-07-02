Из дома уходит последний взрослый — Порошенко об отставке Смолия, фото — Обозреватель

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Ракурс

Отставку главы НБУ Якова Смолия прокомментировали во фракции «Европейская солидарность». Депутаты Петра Порошенко требуют от Владимира Зеленского отозвать проект постановления об увольнении главы НБУ, а пятый президент Украины попросил Смолия не торопиться.

При этом Порошенко на брифинге в Раде не подбирал слов, возмущаясь тем, что Смолий уходит под влиянием давления на него.

Как выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый. Он оставит в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя и со спичками, — отметил экс-президент.

Он считает, что давление оказывалось со стороны высшего политического руководства государства, причем отставка состоялась на следующий день после получения транша Всемирного банка и через неделю после получения первых траншей МВФ и макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

Это называется одним словом: обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом с МВФ. Кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов, там стоит подпись Зеленского, — заявил лидер «Евросолидарности».

Порошенко требует, чтобы Зеленский вернул Смолию заявление без рассмотрения. Он считает, что «вместе со Смолием из страны уйдут иностранные инвесторы». Кроме того, он попросил и Смолия отозвать свое заявление.

«Ракурс» сообщал, что в СМИ уже обсуждают трех вероятных преемников Смолия в НБУ.