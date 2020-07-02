138 млн грн і будинок успадкував мер Чернігова від батька-пенсіонера,фото — Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n140581-138-mln-grn-i-budynok-uspadkuvav-mer-chernigova-vid-batka-pensionera.html

Ракурс

Мер Чернігова Владислав Атрошенко успадкував багатомільйонну суму і будинок. Він 26 червня задекларував отриманий після смерті батька спадок.

В Єдиному реєстрі декларацій з’явився запис про зміни в е-декларації Атрошенка. Міський голова Чернігова отримав від Анатолія Атрошенко 138,4 млн грн і житловий будинок площею 783,1 кв. м (його оцінили у 6,9 млн грн).

Батько Атрошенка помер у грудні минулого року. Коли виповнилося півроку з дня його смерті, мер Чернігова вступив у права спадщини. Місцеві ЗМІ розповіли, що Анатолій Атрошенко працював на радіоприладному заводі, згодом був інженером на Чорнобильській АЕС, а 10 років тому вийшов на пенсію.

На початку червня Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів. Навесні він зазначав у декларації пожертвування на закупівлю медобладнання (100 тис. грн) і апарату штучної вентиляції легень (430 тис. грн).

У декларації за минулий рік мер Чернігова вказав, що разом із дружиною заробив понад 64 млн грн.

«Ракурс» повідомляв, що Рада перетворилася на «клуб мільйонерів», адже електронні декларації свідчать про те, що 153 нардепа «Слуги народу» є власниками мільйонних статків.