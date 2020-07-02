Головнокомандувач ЗСУ — Ми навчилися оборонятися, а військо має вміти наступати

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що зараз в армії значно більше часу приділяють підготовці військових до наступальних операцій.

Нині ми значно більше уваги і часу приділяємо підготовці військ до наступальних дій в урбанізованій місцевості. За шість років ми навчилися добре оборонятися. А військо має бути навченим і наступати вдень і вночі, за будь-яких погодних умов, — зазначив Хомчак в інтерв’ю АрміяInform.

Генерал-полковник додав, що таке завдання ЗСУ він поставив ще рік тому.

Адже армія має бути всебічно підготовленою до різного розвитку подій… Я відповідаю за боєздатність війська, за його розвиток, за його готовність адекватно реагувати на виклики сьогодення, — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він переконаний, що сильне військо — це завжди серйозний аргумент під час переговорів.