Постраждалим від вибуху на Позняках Кличко пообіцяв оплатити ремонт нових квартир. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n140584-postrajdalym-vid-vybuhu-na-poznyakah-klychko-poobicyav-oplatyty-remont-novyh-kvartyr.html

Ракурс

Вибух у Києві в житловому будинку на Позняках не тільки забрав життя п’ятьох людей, а й залишив без житла багато сімей. Влада вже почала видавати потерпілим від вибуху сертифікати на нові квартири, але в цих квартирах на мешканців чекають голі стіни і «чорновий ремонт».

Через те, що ремонт зараз вимагає дуже великих фінансових вкладень, київська влада вирішила взяти на себе витрати на проведення ремонту в цих квартирах, повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNEWS.

Кілька постраждалих розповіли журналістам, що мер Києва Віталій Кличко пообіцяв виділити з бюджету столиці по 3−5 тис. грн на ремонт кожного квадратного метра нового житла.

Крім того, мер Києва пообіцяв забезпечити постраждалих мешканців необхідною побутовою технікою.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що кожні десять днів планують видавати по десять нових квартир.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вручив постраждалим від вибуху на Позняках сертифікати на перші 12 квартир. У першу чергу квартири отримали люди, які втратили близьких та сім’ї з малолітніми дітьми.