Армії шкодять популізм і безвідповідальні заяви — Хомчак про політиків

https://racurs.ua/ua/n140586-populizm-i-bezvidpovidalni-zayavy-shkodyat-armiyi-homchak-pro-politykiv.html

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Армії України шкодять популізм і безвідповідальні заяви деяких політиків. Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Для перемоги замало лише гучних заяв про готовність йти вперед. Наслідки популізму ми вже неодноразово пожинали. Безвідповідальні заяви часто лише шкодять і війську, і суспільству, — зазначив головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю АрміяInform.

На думку Хомчака, до будь-яких завдань армію необхідно готувати професійно і по-сучасному.

Для цього потрібен час, ресурси. Зараз військо реально продовжує свій розвиток, технічно зміцнюється, навчається за сучасними програмами та набутим передовим досвідом… Триває підготовка наших підрозділів за стандартами НАТО, — розповів Хомчак.

Генерал-полковник зауважив, що хотів би бачити більший прогрес в реформуванні війська, а також швидший темп реформ.

Наразі реформу системи логістики війська я оцінюю як таку, що перебуває лише на початковому етапі. Кардинальних, системних змін, на жаль, поки немає. Фактично, крім зміни вивіски і певних структурних переформатувань, результатів не бачу, — розповів генерал-полковник.

Разом з тим Хомчак переконує, що президент Володимир Зеленський та український дипломатичний корпус докладають значних зусиль задля «створення такої конфігурації, щоб Росія забралася з Донбасу».