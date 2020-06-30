До Ради повернувся Сергій Євтушок. Фото: INTV

https://racurs.ua/ua/n140428-do-rady-povernuvsya-sergiy-ievtushok-scho-pro-nogo-vidomo.html

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Верховна Рада зібралася сьогодні на чергове пленарне засідання. Перед початком засідання Сергій Євтушок склав присягу народного депутата України. Він посів місце Ольги Бєлькової у фракції «Батьківщина».

18 червня Ольга Бєлькова за власною ініціативою склала мандат народного депутата. Бєлькова очолила напрямок міжнародної діяльності та роботі з державними органами компанії «Оператор ГТС України».

Євтушок із 2008 по 2010 роки працював в апараті Верховної Ради України на посаді помічника-консультанта народного депутата України Сергія Кошина.

У 2010−2014 роках він обіймав посаду мера Сарн Рівненської області. У 2014 році був обраний до Верховної Ради від партії «Батьківщина». Тоді він пройшов по 156 мажоритарному округу.

На позачергових виборах до парламенту у 2019 році йшов у списку партії під № 25.

Нагадаємо, раніше у парламенті склав присягу Денис Маслов. Він посів місце нардепа від «Слуги народу» Олександра Ткаченка.