В Раду вернулся Сергей Евтушок. Фото: INTV

https://racurs.ua/n140428-v-radu-vernulsya-sergey-evtushok-chto-o-nem-izvestno.html

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Верховная Рада собралась сегодня на очередное пленарное заседание. Перед началом заседания Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Он занял место Ольги Бельковой во фракции «Батькивщина».

18 июня Ольга Белькова по собственной инициативе сложила мандат народного депутата. Белькова возглавила направление международной деятельности и работе с государственными органами компании «Оператор ГТС Украины».

Евтушок с 2008 по 2010 годы работал в аппарате Верховной Рады Украины на должности помощника-консультанта народного депутата Украины Сергея Кошина.

В 2010—2014 годах он занимал должность мэра города Сарны Ровенской области. В 2014 году был избран в Верховную Раду от партии «Батькивщина». Тогда он прошел по 156 мажоритарному округу.

На внеочередных выборах в парламент в 2019 году шел в списке партии под № 25.

Напомним, ранее в парламенте принес присягу Денис Маслов. Он занял место нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко.