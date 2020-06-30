Гроза в Луцке завалила 200-летний ясень — под ним творила Леся Украинка, фото — А.Котыса

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Гроза в Луцке повалила 200-летнее дерево вблизи средневекового замка Любарта. Ясень потеряли в ночь на 30 июня, его уничтожили ураган и гроза.

Дерево упало, по словам местных, в 3.30 ночи, к счастью, в это время на Замковой площади никого не было.

Лесин ясень был самым старым деревом в Луцке, ему было более 200 лет. Он стоял на улице Кафедральной, перед главной башней Луцкого замка. Ясень рос возле дома, в котором жила писательница Леся Украинка.

Высота дерева составляла 25 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м — 140 см, обхват 4,92 м.

Проблема потери Лесиного ясеня появилась в 2013 году. В 2015 году сухие ветви занимали 10% кроны. Одно из крупных разветвлений ствола срезали из-за усыхания. Дупла зацементировали, впрочем, в стволе была щель, в которой вода замерзала в холодное время, разрушая дерево. Другим вредным для дерева фактором указывалось расположение рядом с автостоянкой.

В этом году состояние ясеня существенно ухудшилось, дерево накренилось после одного из ураганов. Для спасения привлекли специалистов из Национального университета биоресурсов. Они заявили, что балансировка кроны может продлить жизнь растения еще на десятки лет. Предлагалось также срезать ясень, чтобы его падение не угрожало людям.

Легенда рассказывает, что под этим ясенем любила отдыхать Леся Украинка и даже писала под ним свои произведения. Это было в тот период, когда семья Косачей жила в Луцке в 1879—1882 годах, а также в октябре 1890 года — январе 1891 года.