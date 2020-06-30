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Гроза у Луцьку завалила 200-річний ясен — під ним писала твори Леся Українка, фото — О.Котис

Гроза у Луцьку завалила 200-річний ясен — під ним творила Леся Українка (ФОТО, ВІДЕО)

30 чер 2020, 10:21
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Гроза у Луцьку завалила 200-річне дерево поблизу середньовічного замку Любарта. Ясен втрачено в ніч на 30 червня, його повалив буревій і гроза.

Дерево впало, за словами місцевих, о 3.30 ночі, на щастя, у цю пору на Замковій площі нікого не було.

Гроза у Луцьку звалила Лесин ясен, фото — В.Макаревич

Лесин ясен був найстарішим деревом у Луцьку, мав вік понад 200 років. Розташовувався на вулиці Кафедральній, перед головною вежею Луцького замку. Ясен ріс біля будинку, в якому жила письменниця Леся Українка.

Висота дерева складала 25 м, діаметр стовбура на висоті 1,3 метра — 140 см, обхват 4,92 м.

Гроза у Луцьку звалила Лесин ясен, фото — В.Макаревич

Проблема втрати Лесиного ясена постала в 2013 році, коли в ньому почала збільшуватись порожнина, що загрожувало падінням дерева.

У 2015 році сухі гілки займали 10% крони. Одне з крупних розгалужень стовбура зрізали через усихання. Дупла зацементували, втім, у стовбурі містилася щілина, де вода замерзала в холодну пору, руйнуючи дерево. Іншим шкідливим для дерева фактором вказувалося розташування поруч стоянки автомобілів.

Лесин ясен до падіння, фото — Волиньпост

Цього року стан ясена суттєво погіршився, дерево похилилося після одного з буревіїв. Для порятунку дерева залучили спеціалістів з Національного університету біоресурсів. Вони заявили, що ясен потребував санітарної чистки сухих гілок та балансування крони, що може подовжити життя рослини ще на десятки років. Пропонувалося і зрізати ясен, аби його падіння не загрожувало людям.

Гроза у Луцьку звалила Лесин ясен, фото — В.Макаревич


Поширена легенда розповідає, що під цим ясеном полюбляла відпочивати Леся Українка та навіть писала під ним свої твори. Це було у той період, коли родина Косачів мешкала в Луцьку в 1879—1882 роках, а також у жовтні 1890-го — січні 1891-го.

Гроза у Луцьку звалила Лесин ясен, фото — В.Макаревич

Джерело: Ракурс


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