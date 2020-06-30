Верховная Рада. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n140426-segodnya-verhovnaya-rada-rassmotrit-zakonoproekt-o-legalizacii-igornogo-biznesa-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит ряд законодательных актов, а само заседание начнется с обсуждения изменений в повестку дня.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект «О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр» № 2285-д.

Также во втором чтении Верховная Рада рассмотрит:

законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности № 1067-д;

законопроект о внесении изменений в закон Украины «О нотариате» (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов) № 1220.

В первом чтении нердепы будут обсуждать изменения в некоторых актах по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса, а также изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Кроме того, будут рассмотрены законодательные акты, регулирующие меценатскую деятельность в сфере спорта.

Как ранее писал «Ракурс», профильный комитете Верховной Рады еще в начале июня одобрил законопроект, который регулирует деятельность по организации и проведению азартных игр в Украине.