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Ракурс
Верховная Рада. Фото: Delo.ua

Законопроект о легализации азартных игр рассматривает Верховная Рада (ТРАНСЛЯЦИЯ)

30 июн 2020, 09:56
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Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит ряд законодательных актов, а само заседание начнется с обсуждения изменений в повестку дня.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект «О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр» № 2285-д.

Также во втором чтении Верховная Рада рассмотрит:

  • законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности № 1067-д;
  • законопроект о внесении изменений в закон Украины «О нотариате» (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов) № 1220.

В первом чтении нердепы будут обсуждать изменения в некоторых актах по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса, а также изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде».


Кроме того, будут рассмотрены законодательные акты, регулирующие меценатскую деятельность в сфере спорта.

Как ранее писал «Ракурс», профильный комитете Верховной Рады еще в начале июня одобрил законопроект, который регулирует деятельность по организации и проведению азартных игр в Украине.

Источник: Ракурс


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