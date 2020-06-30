Законопроект про легалізацію азартних ігор розглядає Верховна Рада (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n140426-sogodni-verhovna-rada-rozglyane-zakonoproekt-pro-legalizaciu-gralnogo-biznesu-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розгляне низку законодавчих актів, а почнуть депутати з обговорення змін до порядку денного.
У другому читанні нардепи розглянуть законопроект «Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор» № 2285-д.
Також у другому читанні Верховна Рада розгляне:
- законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності № 1067-д;
- законопроект про внесення змін до закону України «Про нотаріат» (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин) № 1220.
У першому читанні нардепи обговорюватимуть зміни до деяких актів щодо соціального захисту населення у період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусу, а також зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд».
Окрім того, будуть розглянуті законодавчі акти, що регулюють меценатську діяльність у сфері спорту.
Як раніше писав «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради ще на початку червня схвалив законопроект, який регулює діяльність щодо організації та проведення азартних ігор в Україні.