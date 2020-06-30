Верховна Рада. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n140426-sogodni-verhovna-rada-rozglyane-zakonoproekt-pro-legalizaciu-gralnogo-biznesu-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розгляне низку законодавчих актів, а почнуть депутати з обговорення змін до порядку денного.

У другому читанні нардепи розглянуть законопроект «Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор» № 2285-д.

Також у другому читанні Верховна Рада розгляне:

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності № 1067-д;

законопроект про внесення змін до закону України «Про нотаріат» (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин) № 1220.

У першому читанні нардепи обговорюватимуть зміни до деяких актів щодо соціального захисту населення у період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусу, а також зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Окрім того, будуть розглянуті законодавчі акти, що регулюють меценатську діяльність у сфері спорту.

Як раніше писав «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради ще на початку червня схвалив законопроект, який регулює діяльність щодо організації та проведення азартних ігор в Україні.