Верховная Рада. Фото: Главком

https://racurs.ua/n140587-slugi-rekordsmeny-po-progulam-zasedaniy-rady.html

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Верховная Рада Украины вышла из карантина в июне и начала чаще собираться на пленарные заседания. Однако не все нардепы охотно ходили на работу. За прошедший месяц 60 народных избранников пропустили более четверти заседаний.

Больше всего прогульщиков среди слуг народа — 25 народных депутатов не участвовали в более 30% голосований. Также значительное количество заседаний пропустили девять внефракционных нардепов и восемь народных избранников от «Батькивщины». Об этом свидетельствуют данные общественной сети «Опора».

Кроме того, семь стабильных прогульщиков в июне было во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Часто не появлялись на заседаниях и некоторые представители «Голоса», «Европейской солидарности» и депутатских групп.

В частности, среди этих 60 прогульщиков совсем не появлялись в Раде трое депутатов: Виктор Балога из депутатской группы «За будущее», «слуга» Юрий Мисягин, а также Святослав Вакарчук, который недавно сложил мандат.

Отмечается, что нардепам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, 30 июня Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины. Он занял место Ольги Бельковой во фракции «Батькивщина».