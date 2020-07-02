Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Массовое отравление туристов произошло на одной из баз отдыха в Кирилловке. Фото: РБК-Украина

Массовое отравление туристов произошло на одной из баз отдыха в Кирилловке

2 июл 2020, 18:13
999

Массовое отравление на одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской области стало причиной госпитализации 15 отдыхающих, в том числе десяти детей. Вместо долгожданного отдыха на море, туристы проведут несколько дней в больнице.

В среду вечером, 1 июля, многие туристы стали жаловаться на недомогание. У некоторых отдыхающих резко поднялась температура, а также началась рвота и расстройство, сообщается на сайте Кирилловского поселкового совета.

Сообщается, что инцидент произошел на базе отдыха «Днепровские зори».

Все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Теперь всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха «Днепровские зори» медики сделают посевы на коронавирусную инфекцию.


Все больные экстренно госпитализированы в Акимовскую центральную районную больницу. На базе отдыха работают специалисты Запорожского областного лабораторного центра, которые устанавливают очаг заражения.

Как ранее писал «Ракурс», массовое отравление студентов произошло в Тернопольской области. Госпитализировано 27 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров