Массовое отравление туристов произошло на одной из баз отдыха в Кирилловке. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n140588-massovoe-otravlenie-turistov-proizoshlo-na-odnoy-iz-baz-otdyha-v-kirillovke.html

Ракурс

Массовое отравление на одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской области стало причиной госпитализации 15 отдыхающих, в том числе десяти детей. Вместо долгожданного отдыха на море, туристы проведут несколько дней в больнице.

В среду вечером, 1 июля, многие туристы стали жаловаться на недомогание. У некоторых отдыхающих резко поднялась температура, а также началась рвота и расстройство, сообщается на сайте Кирилловского поселкового совета.

Сообщается, что инцидент произошел на базе отдыха «Днепровские зори».

Все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Теперь всем, кто жалуется на повышение температуры и находится на территории базы отдыха «Днепровские зори» медики сделают посевы на коронавирусную инфекцию.

Все больные экстренно госпитализированы в Акимовскую центральную районную больницу. На базе отдыха работают специалисты Запорожского областного лабораторного центра, которые устанавливают очаг заражения.

Как ранее писал «Ракурс», массовое отравление студентов произошло в Тернопольской области. Госпитализировано 27 человек.