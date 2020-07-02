У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140544-u-vooz-rozpovily-koly-ochikuietsya-vakcyna-vid-covid-19.html

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Вакцини від коронавірусу розробляють низка груп учених. Наразі у світі розробляють 141 прототип вакцини від COVID-19.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що провідні розробники вакцин перебувають «за кілька місяців від успіху», повідомляє видання The Washington Post.

Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося, — додав Гебрейесус.

Він зазначив, що розробка вакцин від COVID-19 у світі розпочалася відразу після того, як в інтернеті з’явилася інформація про геном коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до виникнення цього захворювання. На думку Гебрейесуса, цей факт свідчить про важливість міжнародної співпраці у медичній сфері.

Гебрейесус також додав, що в тіні цьогорічної епідемії коронавірусу перебуває ще одна небезпечна пандемія — поширення стійкості інфекцій до антибіотиків, яка щороку забирає півмільйона життів у світі.

Протягом 15 років без ефективних антибіотиків ми зіткнемося з перспективою світу без операцій на відкритому серці або заміни тазостегнового суглоба, через небезпечний для життя сепсис, — наголосив Гебрейесус.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу діагностували майже 900 нових випадків коронавірусу.