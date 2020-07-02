Кількість нових випадків COVID-19 поповзла вгору — в МОЗ назвали лідерів, фото — 12 канал

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Ракурс

Коронавірус в Україні 2 липня лабораторно підтвердили у 45 тис. 887 осіб. COVID-19 за добу діагностували у 889 випадках, померли 12 хворих. Зараз на COVID-19 хворіють 24 тис. 649 українців.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за добу зареєстровано у Львівській області — 152, Києві — 104, Рівненській області — 93, Закарпатській області — 85, Волинській області — 81.

Загалом в Україні зареєстровано 1 тис. 185 смертей від COVID-19. Одужали — 20 053. Хворіють нині — 24 тис. 645 пацієнтів. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (304,1), Львівській (188,3) та Рівненській (167,6) областях.

Минулої доби смерті від ускладнень коронавірусу фіксували у Києві і Київській області, на Закарпатті, в Івано-Франківській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

За минулу добу в Києві госпіталізували 26 пацієнтів. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян. На сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

1 липня у Києві повідомляли про 101 нового хворого, а мер Віталій Кличко заявив про готовність розгорнути ще майже 800 ліжок. Лікарні першої хвилі, розрахованої майже на 900 ліжок, заповнені на 31%.

Тим часом у 1 липня у світі підтвердили більше 196 тис. випадків захворювання на коронавірус.

Понад 50 тис. нових хворих виявили у США, майже 45 тис. — у Бразилії, 19 тис. — в Індії. Цього ж дня померли 4 тис. 835 осіб. Найбільше — у Бразилії, США і Мексиці.

«Ракурс» повідомляв, що 1 липня Кабмін запровадив штрафи за відсутність маски в громадських місцях.