В Україні з 2 липня запрацюють кінотеатри, фото: «БЖ»

https://racurs.ua/ua/n140541-kinoteatry-sogodni-ponovluut-robotu.html

Ракурс

Кінотеатри в Україні починають працювати з 2 липня.

Проте відновлення їхньої роботи буде дозволене лише за умов дотримання певних обмежень. Це передбачає постанова уряду, ухвалена 25 червня.

Так, кінотеатри можуть працювати лише до 22.00 і за умови наповненості не більше 50% місць.

Низка кінотеатрів опублікували перелік правил відвідування під час карантину. Вони, зокрема, включають розміщення відвідувачів у кінозалі з вільним місцем поруч, спереду та позаду. Глядачів намагатимуться розміщувати так, щоб поруч сиділи представники однієї сім’ї або компанії.

Також серед вимог — обов’язковість наявності маски, що закриває ніс та рот, під час пересування кінотеатром.

Нагадаємо, у Києві через епідеміологічну ситуацію посилюються заходи, спрямовані на стримування хвороби COVID-19. Обмеження стосуються роботи розважальних закладів та проведення масових заходів.