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Ракурс
В Україні з 2 липня запрацюють кінотеатри, фото: «БЖ»

Кінотеатри сьогодні поновлюють роботу

2 лип 2020, 09:20
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Кінотеатри в Україні починають працювати з 2 липня.

Проте відновлення їхньої роботи буде дозволене лише за умов дотримання певних обмежень. Це передбачає постанова уряду, ухвалена 25 червня.

Так, кінотеатри можуть працювати лише до 22.00 і за умови наповненості не більше 50% місць.

Низка кінотеатрів опублікували перелік правил відвідування під час карантину. Вони, зокрема, включають розміщення відвідувачів у кінозалі з вільним місцем поруч, спереду та позаду. Глядачів намагатимуться розміщувати так, щоб поруч сиділи представники однієї сім’ї або компанії.


Також серед вимог — обов’язковість наявності маски, що закриває ніс та рот, під час пересування кінотеатром.

Нагадаємо, у Києві через епідеміологічну ситуацію посилюються заходи, спрямовані на стримування хвороби COVID-19. Обмеження стосуються роботи розважальних закладів та проведення масових заходів.

Джерело: Ракурс


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