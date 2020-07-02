В Украине со 2 июля заработают кинотеатры, фото: «БЖ»

https://racurs.ua/n140541-kinoteatry-segodnya-vozobnovlyaut-rabotu.html

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Кинотеатры в Украине начинают работать со 2 июля.

Однако восстановление их работы будет разрешено только при условии соблюдения определенных ограничений. Это предусматривает постановление правительства, принятое 25 июня.

Так, кинотеатры могут работать только до 22.00 и при наполненности не более 50% мест.

Ряд кинотеатров опубликовали свод правил посещения во время карантина. Они, в частности, включают размещение посетителей в кинозале со свободным местом рядом, спереди и сзади. Зрителей будут пытаться размещать так, чтобы рядом сидели представители одной семьи или компании.

Также среди требований — обязательность наличия маски, закрывающей нос и рот, во время передвижения кинотеатром.

Напомним, в Киеве из-за эпидемиологической ситуации усиливаются меры, направленные на сдерживание болезни COVID-19. Ограничения касаются работы развлекательных заведений и проведения массовых мероприятий.