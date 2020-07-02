Число новых случаев COVID-19 поползло вверх — Коронавирус в Украине, фото — 12 канал

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Ракурс

Коронавирус в Украине 2 июля лабораторно подтвердили у 45 тыс. 887 человек. COVID-19 за сутки диагностировали в 889 случаях, умерли 12 больных. Сейчас на COVID-19 болеют 24 тыс. 649 украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировали во Львовской области — 152, Киеве — 104, Ровенской области — 93, Закарпатской области — 85, Волынской области — 81.

Всего в Украине зарегистрировали 1 тыс. 185 смертей. Выздоровели — 20 тыс. 53. Болеют сейчас — 24 тыс. 645 пациентов. Самое большое число активных больных на 100 тыс. населения в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.

За прошедшие сутки смерти от осложнений коронавируса фиксировали в Киеве и Киевской области, на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областях.

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 26 пациентов. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. Сегодня в столице уже 5 тыс. 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

1 июля в Киеве сообщали о 101 новом случае, а мэр Виталий Кличко заявил о готовности развернуть еще почти 800 коек. Больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31%.

Между тем на 1 июня в мире подтвердили более новых 196 тыс. случаев коронавируса. Более 50 тыс. новых больных обнаружили в США, почти 45 тыс. — в Бразилии, 19 тыс. — в Индии. В этот же день умерли 4 тыс. 835 человек. Больше всего — в Бразилии, США и Мексике.

«Ракурс» сообщал, что 1 июля Кабмин ввел штрафы за отсутствие маски в общественных местах.