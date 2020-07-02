В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Вакцины от коронавируса разрабатывают ряд групп ученых. Сейчас в мире разрабатывают 141 прототип вакцины от COVID-19.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что ведущие разработчики вакцин находятся «за несколько месяцев от успеха», сообщает издание The Washington Post.

Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся, — добавил Гебрейесус.

Он отметил, что разработка вакцин от COVID-19 в мире началась сразу после того, как в интернете появилась информация о геноме коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к возникновению этого заболевания. По мнению Гебрейесуса, этот факт свидетельствует о важности международного сотрудничества в медицинской сфере.

Гебрейесус также добавил, что в тени нынешней эпидемии коронавируса находится еще одна опасная пандемия — распространение устойчивости инфекций к антибиотикам, ежегодно уносящая полмиллиона жизней в мире.

В течение 15 лет без эффективных антибиотиков мы столкнемся с перспективой мира без операций на открытом сердце или замены тазобедренного сустава, из-за опасного для жизни сепсиса, — подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, в Украине за минувшие сутки диагностировали почти 900 новых случаев коронавируса.