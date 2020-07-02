Владимир Путин. Фото: НВ

https://racurs.ua/n140543-rossiyane-obnulili-sroki-pravleniya-putina-predvaritelnye-itogi-referenduma.html

Ракурс

Референдум в России обнулил сроки правления Владимира Путина. Теперь он сможет оставаться при власти вплоть до 2036 года. Центральная избирательная комиссия уже обработала 100% всех протоколов. По предварительным данным, 77,92% россиян проголосовали за внесение правок в Конституцию России.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК РФ.

В референдуме приняли участие 65% россиян. Против внесения правок проголосовали 21,27% участников референдума.

Для окончательного подсчета результатов голосования у российского Центризбиркома еще есть пять дней. Подсчет голосов может длиться до 6 июля включительно. До 9 июля ЦИК РФ должен обнародовать окончательные результаты голосования.

Практически во всех регионах России избиратели поддержали правки в Конституцию РФ. Лишь в Ненецком автономном округе более половины жителей проголосовали против внесения поправок в Конституцию. Явка в регионе составила 58,28%. Из 20,2 тыс. человек, пришедших на голосование, против внесения поправок высказались 54,57%, «за» — 44,42%.

Как ранее писал «Ракурс», результаты опроса, проведенного в России в конце июня, свидетельствовали о том, что около 76% россиян поддерживают внесение правок в Конституцию РФ, которые предполагают обнуление сроков правления Путина.