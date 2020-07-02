Володимир Путін. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n140543-rosiyany-obnulyly-terminy-pravlinnya-putina-poperedni-pidsumky-referendumu.html

Ракурс

Референдум у Росії обнулив терміни правління Володимира Путіна. Тепер він зможе залишатися при владі до 2036 року. Центральна виборча комісія вже опрацювала 100% усіх протоколів. За попередніми даними, 77,92% росіян проголосували за внесення правок до Конституції Росії.

Про це інформує прес-служба ЦВК РФ.

У референдумі взяли участь 65% росіян. Проти внесення правок проголосували 21,27% учасників референдуму.

Для остаточного підрахунку результатів голосування у російського Центрвиборчкому ще є п’ять днів. Підрахунок голосів може тривати до 6 липня включно. До 9 липня ЦВК РФ має оприлюднити остаточні результати голосування.

Практично в усіх регіонах Росії виборці підтримали правки до Конституції РФ. Лише у Ненецькому автономному окрузі більше половини жителів проголосували проти внесення поправок до Конституції. Явка в регіоні становила 58,28%. Із 20,2 тис. осіб, які прийшли на голосування, проти внесення поправок висловилися 54,57%, «за» — 44,42%.

Як раніше писав «Ракурс», результати опитування, проведеного в Росії наприкінці червня, свідчили про те, що близько 76% росіян підтримують внесення правок до Конституції РФ, які передбачають обнулення термінів правління Путіна.