ДТП с заробитчанами в Польше. Фото: PAP/Waldemar Deska

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вчера в Польше, возле города Богуславец. Там столкнулись рейсовый автобус, в котором ехали около 40 украинских заробитчан, и два грузовика.

Изначально сообщалось о 16 пострадавших, однако теперь их стало 36. Об этом сообщает «Польское радио».

23 человек госпитализировали, у четырех из них серьезные травмы, но их состояние оценивается как стабильное. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Помимо украинцев, ехавших в автобусе, пострадали также двое водителей грузовиков. Водитель автобуса тоже травмирован. После ДТП его зажало в транспортном средстве, но спасателям удалось его освободить.

На место ДТП прибыли 30 карет скорой помощи, медицинские и военный вертолеты. По предварительной информации, в одном из грузовиков было повреждено колесо. Не справившись с управлением, водитель съехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После этого автобус врезался в другой грузовик, который перевозил легковоспламеняющиеся материалы.

Как сообщалось, авария произошла 2 июля около 14.00 по местному времени. Заробитчаны из Украины ехали из Тернополя в Варшаву.