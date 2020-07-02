ДТП в Польше. Фото: Waszym Okiem - Radio Bielsko

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В Польше автобус с заробитчанами из Украины столкнулся с двумя грузовиками. В автобусе было около 40 украинцев, по меньшей мере 16 из них получили травмы разной степени тяжести.

Шестерых человек госпитализировали, один из них — в критическом состоянии. Об этом сообщило генконсульство Украины в Кракове, передает «Укринформ».

Автобус ехал из Тернополя в Варшаву. Авария произошла на юге Польши, возле города Богуславице. Детей среди пострадавших нет. Травмированных людей доставили в больницы на вертолете.

ДТП произошло около 14.00 по местному времени. В результате столкновения один из грузовиков загорелся и выгорел дотла. Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно. Сейчас генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами.

Напомним, ранее ДТП в Варшаве привело к гибели 70-летней женщины и травмированию 20 пассажиров рейсового автобуса. Автобус упал с пятиметровой эстакады на севере польской столицы.