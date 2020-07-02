ДТП в Польщі. Фото: Waszym Okiem - Radio Bielsko

https://racurs.ua/ua/n140594-desyatky-zarobitchan-z-ukrayiny-postrajdaly-v-jahlyviy-dtp-u-polschi-foto-video.html

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У Польщі автобус із заробітчанами з України зіштовхнувся з двома вантажівками. В автобусі було близько 40 українців, щонайменше 16 із них отримали травми різного ступеня тяжкості.

Шістьох людей госпіталізували, один із них — в критичному стані. Про це повідомило генконсульство України в Кракові, передає «Укрінформ».

Автобус їхав із Тернополя до Варшави. Аварія сталася на півдні Польщі, біля міста Богуславіце. Дітей серед постраждалих немає. Травмованих людей доставили до лікарні на гелікоптері.

ДТП сталася близько 14.00 за місцевим часом. Внаслідок зіткнення одна з вантажівок загорілася і вигоріла вщент. Що стало причиною аварії, наразі невідомо. Зараз генконсульство перебуває в оперативному контакті з поліцією і рятувальними службами.

Нагадаємо, раніше ДТП у Варшаві призвела до загибелі 70-річної жінки та травмування 20 пасажирів рейсового автобуса. Автобус впав із п’ятиметрової естакади на півночі польської столиці.