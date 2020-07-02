Російський серіал аукнувся «1+1» позаплановою перевіркою. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n140593-rosiyskyy-serial-auknuvsya-1-1-pozaplanovou-perevirkou.html

Ракурс

Позапланову перевірку влаштує Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на телеканалі «1+1» через показ російського серіалу «Кухня» без українського дубляжа.

Цей серіал був в ефірі телеканалу з 13 квітня по 30 травня. Про це повідомляє прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Телесеріал був знятий в 2013 році в Російській Федерації компанією KEYSTONE PRODUCTION. Телеканал «1+1» володіє ексклюзивним правом показу цього серіалу. Проте в прокатному посвідченні зазначається, що він має транслюватися з українським дубляжем.

Замість цього телеканал «1+1» транслював серіал «Кухня» російською мовою з титрами українською мовою. Це є порушенням закону «Про телебачення і радіомовлення». Члени Нацради під час засідання 2 липня одноголосно проголосували за проведення позапланової перевірки на «1+1».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканал «1+1» позапланово перевірять через трансляцію в ефірі карти України без тимчасово окупованого Криму. Це порушення було зафіксовано 13 квітня в одному з сюжетів у випуску новин на телеканалі.