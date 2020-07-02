Российский сериал аукнулся «1+1» внеплановой проверкой. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n140593-rossiyskiy-serial-auknulsya-1-1-vneplanovoy-proverkoy.html

Ракурс

Внеплановую проверку устроит Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на телеканале «1+1» из-за показа российского сериала «Кухня» без украинского дубляжа.

Данный сериал был в эфире телеканала с 13 апреля по 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Телесериал был снят в 2013 году в Российской Федерации компанией KEYSTONE PRODUCTION. Телеканал «1+1» владеет эксклюзивным правом показа этого сериала. Однако в прокатном удостоверении отмечается, что он должен показываться с украинским дубляжом.

Вместо этого телеканал «1+1» транслировал сериал «Кухня» на русском языке с титрами на украинском языке. Это является нарушением закона «О телевидении и радиовещании». Члены Нацсовета во время заседания 2 июля единогласно проголосовали за проведение внеплановой проверки на «1+1».

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал «1+1» внепланово проверят из-за трансляции в эфире карты Украины без временно оккупированного Крыма. Это нарушение было зафиксировано 13 апреля в одном из сюжетов в выпуске новостей на телеканале.