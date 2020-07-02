ГБР устроило массовые обыски в ВСУ. Фото: NBN.ua

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили Государственное бюро расследований (ГБР) в подрыве системы противовоздушной обороны Украины из-за массовых обысков в ракетных бригадах ВСУ.

В командовании воздушных сил ВСУ заявили, что 1 июля сотрудники ГБР устроили массовые обыски в ракетных бригадах и изъяли четыре СВЧ-прибора (клистроны), которые нужны для точного использования зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщается на странице командования ВС ВСУ в Facebook.

Обыски прошли в Хмельницком, а также Одесской и Херсонской областях. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. При этом в постановлении об обыске говорилось, что они могут только осмотреть помещение и оборудование, но не изымать его.

В командовании объяснили, что сверхвысокочастотные приборы — один из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ-приборов в случае выхода из строя зенитно-ракетных комплексов позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая защищает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

В ВСУ отмечают, что такие действия похожи на спланированную акцию, которая направлена на подрыв обороноспособности государства.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что сейчас в армии значительно больше времени уделяют подготовке военнослужащих к наступательным операциям.