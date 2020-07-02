На Тайване придумали новое коронавирусное развлечение. Фото: tjournal.ru

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Ракурс

Коронавирусная пандемия практически не затронула Тайвань. Но из-за карантина жители Тайваня оказались в изоляции на острове и соскучились по путешествиям. Аэропорт «Суншань» в Тайбэе решил запустить акцию с «фейковыми авиарейсами» для пассажиров.

В середине июня на странице аэропорта в Facebook появился анонс мероприятия, в котором приглашали принять участие всех желающих. Желающих оказалось около 7 тыс. человек, поэтому сотрудники аэропорта отобрали 90 случайных участников, которые могли пригласить еще по одному пассажиру на «фейковый авиарейс», сообщает Reuters.

Для этих пассажиров были организованы три «авиарейса», первый из которых стартовал сегодня, 2 июля. Пассажиры прошли паспортный контроль, получили билеты, прошли досмотр и взошли на борт самолета. Все выглядело по-настоящему, только самолет так и не поднялся в небо.

После этого пассажиры вышли с самолета и прошли паспортный контроль.

Некоторые из участников акции даже прихватили с собой в «поездку» чемодан, чтобы «фейковый авиарейс» выглядел еще более реалистично.

Аэропорт эту акцию организовал совместно с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air. Аэропорт и авиакомпании решили наглядно продемонстрировать и рассказать, какие меры они применяют, чтобы бороться с коронавирусом. Для участников же акция стала своеобразным развлечением в период коронавирусной эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», международный авиамаршрут между Гонконгом (КНР) и Таоюанем (Тайвань) считается самым загруженным. Так, в 2017 году его преодолели 6 млн 719 тыс. 29 пассажиров.