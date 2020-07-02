«Темники» учат «слуг» комментировать отставку Смолия. Фото: Прямий

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Отставка главы Национального банка Якова Смолия — главная тема дня. Для слуг народа уже подготовили тезисы для комментирования данного решения. При этом используют эти тезисы и некоторые блогеры.

В частности, в инструкциях есть ответы на самые популярные вопросы, которые могут задавать журналисты. Об этом сообщает издание «Бабель».

Что касается угрозы сотрудничества с МВФ из-за отставки Смолия, слугам предлагают отвечать, что фонд защищает принципы, а не определенного человека. Поэтому главное — чтобы Нацбанк оставался вне политического влияния. Также «слугам» предлагают отрицать то, что они якобы пытались оказать давление на НБУ.

Подобный ответ предлагается и для сравнения ситуации в Украине с Венесуэлой или Ливаном.

Решения и политика имеют значение, а не просто личности, тем более в Национальном банке остаются структурные элементы как совет и правление Национального банка, — якобы говорится в предоставленном документе.

Если же речь пойдет о недовольстве Запада, то слугам народа предлагают отвечать следующее:

Надо понимать, что действительно самостоятельная Украина никому не нужна в этом мире, кроме нас самих. Это исключительно дело нашего государства — кто будет возглавлять Национальный банк.

На вопрос о том, пытается ли Владимир Зеленский сделать приятно олигарху Игорю Коломойскому, избавившись от Смолия, «слугам» предлагают отвечать, что после принятия «антиколомойского» закона о банках об этом говорить странно.

Что касается стабильности Нацбанка, то в предложенных тезисах указывается, что НБУ состоит не из одного человека — там есть совет и правление, жесткие рамки деятельности. А структуры Нацбанка продолжают выполнять свои функции.

Подобными тезисами воспользовались не только слуги народа, но и другие медийные личности. В частности, журналист и блогер Сергей Иванов, который опубликовал большой пост об отставке Смолия на своей странице в Facebook. На схожесть «темников» и высказываний Иванова обратил внимание основатель партии «Демократическая сокира» Александр Нойнец.

Напомним, ранее для «слуг» подготовили тезисы для комментирования последних скандалов во фракции.