«Темники» вчать «слуг» коментувати відставку Смолія. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n140590-temnyky-vchat-slug-komentuvaty-vidstavku-smoliya-zmi.html

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Відставка глави Національного банку Якова Смолія — ​​головна тема дня. Для слуг народу вже підготували тези для коментування цього рішення. Але використовують ці тези й деякі блогери.

Зокрема, в інструкціях є відповіді на найпопулярніші питання, які можуть ставити журналісти. Про це повідомляє видання «Бабель».

Щодо загрози співпраці з МВФ через відставку Смолія, слугам пропонують відповідати, що фонд захищає принципи, а не конкретну людину. Тому головне — щоб Нацбанк залишався поза політичним впливом. Також «слугам» пропонують заперечувати те, що вони нібито намагалися чинити тиск на НБУ.

Подібна відповідь пропонується і для порівняння ситуації в Україні з Венесуелою або Ліваном.

Рішення і політика мають значення, а не просто особистості, тим більше в Національному банку залишаються структурні елементи як рада і правління Національного банку, — нібито йдеться в документі.

Якщо ж йтиметься про невдоволення Заходу, то слугам народу пропонують відповідати наступне:

Треба розуміти, що дійсно самостійна Україна нікому не потрібна в цьому світі, окрім нас самих. Це виключно справа нашої держави — хто буде очолювати Національний банк.

На питання про те, чи намагається Володимир Зеленський зробити приємно олігарху Ігорю Коломойському, позбувшись Смолія, «слугам» пропонують відповідати, що після ухвалення «антиколомойського» закону про банки про це говорити дивно.

Щодо стабільності Нацбанку, то в запропонованих тезах вказується, що НБУ складається не з однієї людини — там є рада і правління, жорсткі рамки діяльності. А структури Нацбанку продовжують виконувати свої функції.

Подібними тезами скористалися не тільки слуги народу, а й інші медійні особистості. Зокрема, журналіст і блогер Сергій Іванов, який опублікував великий пост про відставку Смолія на своїй сторінці в Facebook. На схожість «темників» і висловлювань Іванова звернув увагу засновник партії «Демократична сокира» Олександр Нойнец.

Нагадаємо, раніше для «слуг» підготували тези для коментування останніх скандалів у фракції.