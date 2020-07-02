На Тайвані придумали нову коронавірусну розвагу. Фото: tjournal.ru

https://racurs.ua/ua/n140591-na-tayvani-prydumaly-novu-koronavirusnu-rozvagu-feykovi-aviareysy-foto-video.html

Ракурс

Коронавірусна пандемія практично не торкнулася Тайваню. Але через карантин жителі Тайваню виявилися в ізоляції на острові і скучили за подорожами. Аеропорт «Суншань» у Тайбеї вирішив запустити акцію з «фейковими авіарейсами» для пасажирів.

У середині червня на сторінці аеропорту в Facebook з’явився анонс заходу, в якому запрошували взяти участь усіх бажаючих. Охочих виявилося близько 7 тис. осіб, тому співробітники аеропорту відібрали 90 випадкових учасників, які могли запросити ще по одному пасажиру на «фейковий авіарейс», повідомляє Reuters.

Для цих пасажирів було організовано три «авіарейси», перший із яких стартував сьогодні, 2 липня. Пасажири пройшли паспортний контроль, отримали квитки, пройшли огляд і піднялися на борт літака. Все виглядало по-справжньому, тільки літак так і не піднявся у небо.

Після цього пасажири вийшли з літака і пройшли паспортний контроль.

Деякі з учасників акції навіть прихопили з собою у «поїздку» валізу, щоб «фейковий авіарейс» виглядав ще більш реалістично.

Аеропорт цю акцію організував спільно з авіакомпаніями China Airlines і EVA Air. Аеропорт і авіакомпанії вирішили наочно продемонструвати і розповісти, які заходи вони застосовують, щоб боротися з коронавірусом. А для учасників акція стала своєрідною розвагою під час коронавірусної епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», міжнародний авіамаршрут між Гонконгом (КНР) і Таоюанем (Тайвань) вважається найбільш завантаженим. Так, у 2017 році його подолали 6 млн 719 тис. 29 пасажирів.