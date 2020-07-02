ДБР влаштувало масові обшуки в ЗСУ. Фото: NBN.ua

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Збройні сили України (ЗСУ) звинуватили Державне бюро розслідувань (ДБР) у підриві системи протиповітряної оборони України через масові обшуки в ракетних бригадах ЗСУ.

У командуванні повітряних сил ЗСУ заявили, що 1 липня співробітники ДБР влаштували масові обшуки в ракетних бригадах і вилучили чотири НВЧ-прилади (клістрони), які потрібні для точного використання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Про це повідомляється на сторінці командування ПС ЗСУ в Facebook.

Обшуки відбулися в Хмельницькому, а також Одеській та Херсонській областях. Слідчі інкримінують посадовим особам істотні порушення при закупівлі клистронов. Водночас у постанові про обшук йшлося про те, що вони можуть тільки оглянути приміщення та обладнання, але не вилучати його.

У командуванні пояснили, що надвисокочастотні прилади — один з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ-приладів в разі виходу з ладу зенітно-ракетних комплексів дозволяє швидко відновити їх боєздатність. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків і істотно збільшити терміни відновлення бойової техніки, яка захищає повітряний простір і важливі стратегічні об'єкти країни.

У ЗСУ зазначають, що такі дії схожі на сплановану акцію, яка спрямована на підрив обороноздатності держави.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що зараз в армії значно більше часу приділяють підготовці військовослужбовців до наступальних операцій.