ДТП із заробітчанами в Польщі. Фото: PAP/Waldemar Deska

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Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася вчора у Польщі, біля міста Богуславіце. Там зіштовхнулися рейсовий автобус, в якому їхали близько 40 українських заробітчан, і дві вантажівки.

Спочатку повідомлялося про 16 постраждалих, проте тепер їх стало 36. Про це повідомляє «Польське радіо».

23 людей госпіталізували, у чотирьох із них серйозні травми, але їхній стан оцінюється як стабільний. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Окрім українців, які їхали в автобусі, постраждали також двоє водіїв вантажівок. Водія автобуса теж травмовано. Після ДТП його затиснуло у транспортному засобі, але рятувальникам вдалося його звільнити.

На місце ДТП прибули 30 карет швидкої допомоги, медичні і військовий вертольоти. За попередньою інформацією, в одній з вантажівок було пошкоджено колесо. Не впоравшись із керуванням, водій з’їхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Після цього автобус врізався в іншу вантажівку, яка перевозила легкозаймисті матеріали.

Як повідомлялося, аварія сталася 2 липня близько 14.00 за місцевим часом. Заробітчани з України їхали з Тернополя до Варшави.