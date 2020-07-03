Пьяных водителей не будут наказывать тюрьмой. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/n140598-za-pyanoe-vojdenie-budut-nakazyvat-po-staromu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Закон с подписью главы государства вернули в Раду в четверг, 2 июля.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений» отменяет действие закона об уголовной ответственности за «пьяное» вождение, который вступил в силу с 1 июня. Об этом говорится на сайте парламента.

Новый закон предусматривает внесение поправок в 125 законодательных актов, в которых вождение в нетрезвом виде называется «уголовным правонарушением», «уголовным проступком» или «не тяжким преступлением». Водители, которых задержали в нетрезвом виде на протяжении последних двух дней, будут отвечать за преступление по административному законодательству.

Отметим, закон о новых штрафах и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии был одобрен еще в 2018 году. Изначально он должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но начало его действия отложили до 1 июля 2020 года. Однако уже 2 июля Зеленский вернул с подписью новый закон, который отменяет уголовную ответственность.

Теперь такие правонарушения будет расследовать отдельное подразделение полиции дознания. Новый законопроект был принят во втором чтении в июне 2020 года, после чего его отправили на подпись Зеленскому.

Как писал «Ракурс», закон об уголовной ответственности за нетрезвое вождение предусматривал также большие штрафы за это нарушение. Так, нетрезвый водитель должен был заплатить штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн, его также могли лишить права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.