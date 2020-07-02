3 июля праздник. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n140597-3-iulya-den-zenitno-raketnyh-voysk-i-den-rojdeniya-toma-kruza.html

Ракурс

3 июля нет всемирных и международных праздников, однако многие страны отмечают государственные даты и события. В частности, в Украине отмечается День зенитно-ракетных войск. Он был учрежден в 2011 году с целью поддержания престижа службы в воинских частях и подразделениях ракетных войск.

В Беларуси и Алжире в этот день празднуется День независимости. В Беларуси эту дату выбрали неспроста — именно 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В американском штате Виргиния отмечается День эмансипации, а на Кубе 3 июля проходит уличный Праздник огней.

В народе 3 июля чтут память Мефодия Перепелятника. Считалось, что если в этот день охотник подстрелит перепелку, ему будет сопутствовать удача. Приметы дня:

дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней;

если на Мефодия паук плетет паутину — будет сухо и ясно;

а вот если паутины нет — к долгому дождю.

Этот день в истории:

1841 год — английский астроном Джон Адамс объявил о том, что открыл планету Нептун;

1886 год — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;

1928 год — в продаже появились первые телевизоры (в США, стоимостью 75 долл.);

1996 год — Борис Ельцин, набрав во втором туре выборов 53,82% голосов, избран президентом России на второй срок (лидер коммунистов Геннадий Зюганов получил 40,41%).

Кто родился 3 июля: