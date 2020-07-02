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3 июля праздник. Фото: ТАСС
3 июля День зенитно-ракетных войск и день рождения Тома Крузаhttps://racurs.ua/n140597-3-iulya-den-zenitno-raketnyh-voysk-i-den-rojdeniya-toma-kruza.htmlРакурс
3 июля нет всемирных и международных праздников, однако многие страны отмечают государственные даты и события. В частности, в Украине отмечается День зенитно-ракетных войск. Он был учрежден в 2011 году с целью поддержания престижа службы в воинских частях и подразделениях ракетных войск.
В Беларуси и Алжире в этот день празднуется День независимости. В Беларуси эту дату выбрали неспроста — именно 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В американском штате Виргиния отмечается День эмансипации, а на Кубе 3 июля проходит уличный Праздник огней.
В народе 3 июля чтут память Мефодия Перепелятника. Считалось, что если в этот день охотник подстрелит перепелку, ему будет сопутствовать удача. Приметы дня:
- дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней;
- если на Мефодия паук плетет паутину — будет сухо и ясно;
- а вот если паутины нет — к долгому дождю.
Этот день в истории:
- 1841 год — английский астроном Джон Адамс объявил о том, что открыл планету Нептун;
- 1886 год — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;
- 1928 год — в продаже появились первые телевизоры (в США, стоимостью 75 долл.);
- 1996 год — Борис Ельцин, набрав во втором туре выборов 53,82% голосов, избран президентом России на второй срок (лидер коммунистов Геннадий Зюганов получил 40,41%).
Кто родился 3 июля:
- 1883 год — Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель, мастер литературы абсурда (романы «Замок», «Процесс»);
- 1951 год — родился Жан-Клод Дювалье (Бэби Док), диктатор Гаити в 1971—1986 годах. В 19-летнем возрасте стал самым молодым президентом в мире;
- 1962 год — Том Круз, американский киноактер («Миссия невыполнима», «Особое мнение», «Последний самурай», «Война миров»);
- 1971 год — Джулиан (Пол) Ассанж, австралийский интернет-журналист, основатель Wikileaks;
- 1984 год — Любко Дереш, украинский писатель («Культ», «Поклонение ящерице», «Немного тьмы»);
- 1987 год — Себастьян Феттель, немецкий пилот Формулы-1, молодой трехкратный чемпион мира (2010, 2011, 2012 годов).
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