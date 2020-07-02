Уникальные руины поселения аборигенов археологи нашли под водой в Австралии. Фото: PLoS ONE

https://racurs.ua/n140596-unikalnye-ruiny-poseleniya-aborigenov-arheologi-nashli-pod-vodoy-v-avstralii-foto-video.html

Ракурс

Ученые нашли следы аборигенов на глубине около 14 метров под водой у берегов Австралии. Ранее уровень воды здесь был гораздо ниже, поэтому древние поселения коренных народов оказались вне континента.

Остатки поселения аборигенов, расположенного у побережья Австралийского национального парка Муруджуга, включают 260 каменных артефактов, расположенных на глубине 2,4 метра ниже уровня моря около мыса Брюгге, а также затопленный источник пресной воды на глубине 14 метров. Об этом сообщает издание PLoS ONE.

По предварительным подсчетам, возраст каменных артефактов — около 7 тыс. лет, а затопленный источник мог существовать еще 8,5 тыс. лет назад. Но оба этих места могут быть намного старше, поскольку эти цифры — только минимальный возраст.

Ученые подчеркнули, что археологические памятники лежат на морском дне Австралии с предметами, принадлежащими древним народам, нетронутыми в течение тысяч лет. Но они находятся под угрозой разрушения из-за эрозии и деятельности по разработке месторождений, таких как нефтяные и газовые установки, сброса отходов и промышленного рыболовства.

Как писал «Ракурс», итальянские археологи спустя десятки лет поисков обнаружили в Вероне части древнеримской виллы. Уникальная находка была обнаружена на территории виноградников в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла.