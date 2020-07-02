Унікальні руїни поселення аборигенів археологи знайшли під водою в Австралії (ФОТО, ВІДЕО)

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Ракурс

Вчені знайшли сліди аборигенів на глибині близько 14 м під водою біля берегів Австралії. Раніше рівень води тут був набагато нижчим, тому стародавні поселення корінних народів виявилися поза межами континенту.

Залишки поселення аборигенів, розташованого біля узбережжя Австралійського національного парку Муруджуга, включають 260 кам’яних артефактів, розташованих на глибині 2,4 м нижче рівня моря біля мису Брюгге, а також затоплене джерело прісної води на глибині 14 м. Про це повідомляє видання PLoS ONE.

За попередніми підрахунками, вік кам’яних артефактів — близько 7 тис. років, а затоплене джерело могло існувати ще 8,5 тис. років тому. Але обидва цих місця можуть бути набагато старшими, оскільки ці цифри — тільки мінімальний вік.

Вчені підкреслили, що археологічні пам’ятники лежать на морському дні Австралії з предметами, що належать стародавнім народам, недоторканими протягом тисяч років. Але вони перебувають під загрозою руйнування через ерозію і діяльності з розробки родовищ, нафтових та газових установок, скидання відходів та промислового рибальства.

Як писав «Ракурс», італійські археологи після десятків років невдалих пошуків відшукали у Вероні частину давньоримської садиби. Унікальна знахідка була виявлена ​​на території виноградників у комуні Неграр-ді-Вальполічелла.