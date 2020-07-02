3 липня свято. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n140597-3-lypnya-den-zenitno-raketnyh-viysk-i-den-narodjennya-toma-kruza.html

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3 липня немає всесвітніх і міжнародних свят, проте багато країн відзначають державні дати і події. Зокрема, в Україні відзначається День зенітно-ракетних військ. Він був заснований в 2011 році з метою підтримки престижу служби у військових частинах і підрозділах ракетних військ.

У Білорусі та Алжирі в цей день святкується День незалежності. У Білорусі цю дату вибрали не просто так — саме 3 липня 1944 року Мінськ був звільнений від німецько-фашистських загарбників. В американському штаті Віргінія відзначається День емансипації, а на Кубі 3 липня триватиме вуличне Свято вогнів.

У народі 3 липня вшановують пам’ять Мефодія Перепелятника. Вважалося, що якщо в цей день мисливець підстрелить перепілку, його буде супроводжувати вдача. Прикмети дня:

дощ на Мефодія буде йти ще 40 днів;

якщо на Мефодія павук плете павутину — буде сухо і ясно;

а ось якщо павутини немає — до довгого дощу.

Цей день в історії:

1841 рік — англійський астроном Джон Адамс оголосив про те, що відкрив планету Нептун;

1886 рік — Карл Бенц із Мангейма здійснив перший в світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1928 рік — у продажу з’явилися перші телевізори (в США, вартістю 75 дол.);

1996 рік — Борис Єльцин, набравши в другому турі виборів 53,82% голосів, обраний президентом Росії на другий термін (лідер комуністів Геннадій Зюганов отримав 40,41%).

Хто народився 3 липня: