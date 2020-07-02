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3 липня свято. Фото: ТАСС
3 липня День зенітно-ракетних військ і день народження Тома Крузаhttps://racurs.ua/ua/n140597-3-lypnya-den-zenitno-raketnyh-viysk-i-den-narodjennya-toma-kruza.htmlРакурс
3 липня немає всесвітніх і міжнародних свят, проте багато країн відзначають державні дати і події. Зокрема, в Україні відзначається День зенітно-ракетних військ. Він був заснований в 2011 році з метою підтримки престижу служби у військових частинах і підрозділах ракетних військ.
У Білорусі та Алжирі в цей день святкується День незалежності. У Білорусі цю дату вибрали не просто так — саме 3 липня 1944 року Мінськ був звільнений від німецько-фашистських загарбників. В американському штаті Віргінія відзначається День емансипації, а на Кубі 3 липня триватиме вуличне Свято вогнів.
У народі 3 липня вшановують пам’ять Мефодія Перепелятника. Вважалося, що якщо в цей день мисливець підстрелить перепілку, його буде супроводжувати вдача. Прикмети дня:
- дощ на Мефодія буде йти ще 40 днів;
- якщо на Мефодія павук плете павутину — буде сухо і ясно;
- а ось якщо павутини немає — до довгого дощу.
Цей день в історії:
- 1841 рік — англійський астроном Джон Адамс оголосив про те, що відкрив планету Нептун;
- 1886 рік — Карл Бенц із Мангейма здійснив перший в світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;
- 1928 рік — у продажу з’явилися перші телевізори (в США, вартістю 75 дол.);
- 1996 рік — Борис Єльцин, набравши в другому турі виборів 53,82% голосів, обраний президентом Росії на другий термін (лідер комуністів Геннадій Зюганов отримав 40,41%).
Хто народився 3 липня:
- 1883 рік — Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник, майстер літератури абсурду (романи «Замок», «Процес»);
- 1951 рік — народився Жан-Клод Дювальє (Бебі Док), диктатор Гаїті в 1971—1986 роках. У 19-річному віці став наймолодшим президентом у світі;
- 1962 рік — Том Круз, американський кіноактор («Місія нездійсненна», «Особлива думка», «Останній самурай», «Війна світів»);
- 1971 рік — Джуліан (Пол) Ассанж, австралійський інтернет-журналіст, засновник Wikileaks;
- 1984 року — Любко Дереш, український письменник («Культ», «Поклоніння ящірці», «Трохи пітьми»);
- 1987 рік — Себастьян Феттель, німецький пілот Формули-1, молодий триразовий чемпіон світу (2010, 2011, 2012 років).
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