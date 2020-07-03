П'яних водіїв не каратимуть в'язницею. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n140598-za-pyane-kermuvannya-vodiyiv-karatymut-po-staromu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Закон із підписом глави держави повернули в Раду у четвер, 2 липня.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів» скасовує дію закону про кримінальну відповідальність за «п'яне» кермування, який набув чинності з 1 червня. Про це йдеться на сайті парламенту.

Новий закон передбачає внесення поправок в 125 законодавчих актів, в яких водіння в нетверезому стані називається «кримінальним правопорушенням», «кримінальним проступком» чи «не тяжким злочином». Водії, яких затримали в нетверезому стані протягом останніх двох днів, будуть відповідати за злочин за адміністративним законодавством.

Зазначимо, закон про нові штрафи і кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані було схвалено ще в 2018 році. Спочатку він повинен був набути чинності 1 січня 2020 року, але початок його дії відклали до 1 липня 2020 року. Проте вже 2 липня Зеленський повернув із підписом новий закон, який скасовує кримінальну відповідальність.

Тепер такі правопорушення розслідуватиме окремий підрозділ поліції дізнання. Новий законопроект був ухвалений у другому читанні в червні 2020 року, після чого його відправили на підпис Зеленському.

Як писав «Ракурс», закон про кримінальну відповідальність за нетверезе кермування передбачає також великі штрафи за це порушення. Так, нетверезий водій, згідно з законом, повинен заплатити штраф від 17 тис. до 34 тис. грн, його також можуть позбавити права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Проте чи діятимуть ці штрафи після ухвалення нового закону — невідомо.