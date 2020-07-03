Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n140600-mayje-47-tys-hvoryh-na-covid-19-v-ukrayini-u-yakyh-oblastyah-naybilshe-infikovanyh-karta.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 3 липня діагностовано у 46 тис. 763 осіб. За добу захворювання на COVID-19 підтвердили ще у 876 українців.

За добу померло 27 осіб, водночас одужало 505 хворих. За весь період пандемії в Україні померло 1 тис. 212 хворих на COVID-19, а подолати хворобу змогли понад 20,5 тис. осіб. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

За останню добу найбільше хворих зареєстрували у Львівській області — 153 випадки, 11 хворих померло. У Києві додалося 105 інфікованих, один випадок летальний. Ще 80 випадків зареєстрували у Закарпатській області та 73 — у Рівненській.

Наразі в Україні найбільша кількість хворих у таких регіонах:

Львівська область — 5 тис. 883 випадки;

Київ — 5 тис. 347 інфікованих;

Чернівецька область — 4 тис. 935 випадків;

Рівненська область — 3 тис. 950 хворих;

Закарпатська область — 3 тис. 126 інфікованих.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як треба виходити з самоізоляції тим, у кого є негативний тест на коронавірус.