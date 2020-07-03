Майже 47 тис. хворих на COVID-19 в Україні — у яких областях найбільше інфікованих (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n140600-mayje-47-tys-hvoryh-na-covid-19-v-ukrayini-u-yakyh-oblastyah-naybilshe-infikovanyh-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 3 липня діагностовано у 46 тис. 763 осіб. За добу захворювання на COVID-19 підтвердили ще у 876 українців.
За добу померло 27 осіб, водночас одужало 505 хворих. За весь період пандемії в Україні померло 1 тис. 212 хворих на COVID-19, а подолати хворобу змогли понад 20,5 тис. осіб. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
За останню добу найбільше хворих зареєстрували у Львівській області — 153 випадки, 11 хворих померло. У Києві додалося 105 інфікованих, один випадок летальний. Ще 80 випадків зареєстрували у Закарпатській області та 73 — у Рівненській.
Наразі в Україні найбільша кількість хворих у таких регіонах:
- Львівська область — 5 тис. 883 випадки;
- Київ — 5 тис. 347 інфікованих;
- Чернівецька область — 4 тис. 935 випадків;
- Рівненська область — 3 тис. 950 хворих;
- Закарпатська область — 3 тис. 126 інфікованих.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як треба виходити з самоізоляції тим, у кого є негативний тест на коронавірус.