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Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

Майже 47 тис. хворих на COVID-19 в Україні — у яких областях найбільше інфікованих (КАРТА)

3 лип 2020, 09:11
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Коронавірус в Україні станом на ранок 3 липня діагностовано у 46 тис. 763 осіб. За добу захворювання на COVID-19 підтвердили ще у 876 українців.

За добу померло 27 осіб, водночас одужало 505 хворих. За весь період пандемії в Україні померло 1 тис. 212 хворих на COVID-19, а подолати хворобу змогли понад 20,5 тис. осіб. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

За останню добу найбільше хворих зареєстрували у Львівській області — 153 випадки, 11 хворих померло. У Києві додалося 105 інфікованих, один випадок летальний. Ще 80 випадків зареєстрували у Закарпатській області та 73 — у Рівненській.

Наразі в Україні найбільша кількість хворих у таких регіонах:


  • Львівська область — 5 тис. 883 випадки;
  • Київ — 5 тис. 347 інфікованих;
  • Чернівецька область — 4 тис. 935 випадків;
  • Рівненська область — 3 тис. 950 хворих;
  • Закарпатська область — 3 тис. 126 інфікованих.

Коронавірус в Україні. Карта: РНБО

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, як треба виходити з самоізоляції тим, у кого є негативний тест на коронавірус.


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