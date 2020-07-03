Главу НБУ Смолия уволила Рада. Фото: Kyiv Post

https://racurs.ua/n140621-glavu-nbu-smoliya-otpravila-v-otstavku-rada.html

Ракурс

Верховная Рада во время внеочередного заседания 3 июля уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. Его отставку поддержали 286 нардепов.

Яков Смолий 1 июля объявил о своей отставке из-за политического давления. Президент Владимир Зеленский уже на следующий день внес постановление о его увольнении в Раду, а сегодня нардепы рассмотрели его.

Смолий возглавлял Национальный банк с 15 марта 2018 года. До этого почти год он был исполняющим обязанности главы НБУ. После заявления о его отставке многие начали предрекать Украине кризис и дефолт. Сам президент Владимир Зеленский отметил, что в отставке Смолия нет ничего критичного, ведь остальные структуры Нацбанка продолжают работать.

При этом, как писал «Ракурс», сегодня Нацбанк снизил официальный курс гривны на 41 копейку. На 3 июля он составит 27,1801 грн за долл. Ослабление гривны по сравнению с предыдущим банковским днем ​​сразу на 41 копейку — результат отставки главы НБУ Якова Смолия, считают аналитики.