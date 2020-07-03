Глава НБУ обвинил Зеленского и Шмыгаля в давлении и желании "запустить станок" — Отставка Смолия, скриншот видео

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Отставку главы Нацбанка Якова Смолия сегодня обсуждали в Раде. У главы НБУ спрашивали, почему он заявил о политическом давлении на него. Смолий в ответ обвинил нардепов, президента и премьер-министров в желании «запустить станок», то есть осуществить миссию.

Нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк при обсуждении отставки спросил у Смолия, связано ли его решение с намерением провести эмиссию в Украине, вернуть «ПриватБанк» прежним собственникам и популизмом власти?

Смолий напомнил, что целый год под НБУ проводились «проплаченные митинги», на которых выступали в том числе «нардепы, которые сидят в этом зале». Кроме того, целый месяц блокировали дома Смолия и заместителей председателя НБУ.

Мое решение связано с тем, что неоднократно говорилось на совещаниях с участием нардепов, министров, президента, премьер-министра. Раздавались призывы «залить экономику деньгами», «отменить базовые принципы регулирования банковской системы», «установить тот или иной курс», — заявил с трибуны Рады Смолий.



Он вспомнил и о требовании установить инфляцию на уровне 11%, и о курсе в 30 грн за долл., поскольку «так заложено в госбюджете».

Отдельно глава НБУ вспомнил, что именно на Нацбанк власть намеревалась возложить финансирование дефицита госбюджета, поскольку расчеты показали, что другие источники покрытия дефицита в 2020 году не смогли бы с этим справиться.