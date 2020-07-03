Поединок орла и акулы в небе сняли на видео — интересные новости о животных

https://racurs.ua/n140629-poedinok-orla-i-akuly-v-nebe-popal-na-video.html

Ракурс

Орел схватил когтями акулу в американском городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, и поднялся в воздух. Очевидцы успели запечатлеть на видео схватку двух хищников в небе над пляжем.

Видеозапись 26 июня обнародовала в Фейсбук американка Келли Барбедж, которая в тот момент отдыхала на пляже. Птица пролетела вдоль побережья со своей добычей в когтях. Акула выворачивалась и пыталась вырваться, но безуспешно.

Видеоролик удивил многих пользователей, которые сомневались в том, что это была действительно акула. Некоторые предполагали, что это могла быть крупная рыба или дельфин.

Напомним, недавно спасение огромного кита у берегов Италии засняли на видео. Близ Липарских островов в Тирренском море к северу от Сицилии, спасатели около двух часов вызволяли молодого кита, застрявшего в рыбацких сетях.